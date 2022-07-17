"Щиро радію, що повернувся у Шахтар. Було дуже приємно побачити всіх знову. Мені болить за те, що відбувається в Україні. Дуже сильно хвилююсь за усіх українців. Я разом з вами. Сподіваюся, скоро все налагодиться.

Шахтар отримав потужне підсилення на зборах – єдиний легіонер у розпорядженні Йовічевіча

Зі всіма тепло привітався. Щасливий бачити і футболістів, і тренерів, і керівництво. Лише позитивні емоції.

Тренуюсь поки без м’яча. Невдовзі наберу форму. Я повністю відновився. Можу бігати та бити по м’ячу. Не відчуваю жодних проблем.

Познайомився з Ігорем Йовічевічем, але знав про нього й раніше. Ми дуже гарно поспілкувалися. Він чудово знає англійську, проблем з комунікацією не виникне", – сказав Траоре у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, буркінієць перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 10 млн євро, але наприкінці вересня серйозно травмувався, і не грав до кінця сезону. Траоре встиг забити 9 голів у 14 матчах. Цікаво, що Лассіна залишився єдиним легіонером у розташуванні клубу – всі інші вирішили скористатись правилом ФІФА та покинули "гірників" на правах оренди.

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