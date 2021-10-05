"Поєдинок залишив двоякі враження – виправдав сподівання і не виправдав. Виправдав за напругою, пристрастями, адже обидві команди боялися припуститися помилки. Гра була хороша, чемпіонська. А не виправдав в тому плані, що очікував, що будуть грати трошки агресивніше і різноманітніше в атаці.

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Шахтарю бракує форварда. Поки треба грати з помилковою дев'яткою. Педрінью, Алан Патрік, Марлос – це не нападники. Ось Сікан і Фернандо – форварди. Але Фернандо травмований, а Сікан не дотягує. Тому взимку керівництву Шахтаря доведеться вирішувати питання трансферу.

Нічия у цьому матчі більше на користь Динамо. Все-таки у Шахтаря є відставання у три очки. В очній зустрічі хотілося це нівелювати, але не вийшло. Ще все попереду. Але точно ніхто нікого не переграв. Команди зіграли рівно. Думаю, що і Луческу хотів виграти, і Де Дзербі хотів виграти. Але жодній команді не вдалося показати хороший футбол через острах припуститися помилки.

Якщо порівнювати тренерів Шахтаря, то Каштру був менш емоційний. Тренерський штаб Де Дзербі імпульсивніший, живе грою. Хоча мені більше імпонує Шахтар, який був раніше, ще при Луческу. А якщо обирати між Каштру та Де Дзербі, то при італійцеві йде якийсь прогрес. Сподіваюсь, далі буде краще. Але загалом мені хочеться бачити такий Шахтар, який вигравав Кубок УЄФА", – сказав Воробей у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після 10-ти турів Динамо лідирує у турнірній таблиці УПЛ. Шахтар йде другим, відстаючи на 3 пункти.

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