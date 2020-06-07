"Мені байдуже, якщо хтось подумає, що ми божевільні": Клопп готовий святкувати чемпіонство в розпал наступного сезону

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не бачить проблеми в тому, щоб перенести святкування перемоги в АПЛ на кілька місяців.

"Прикро, що не вийде відсвяткувати так, як ми завжди мріяли. Я все розумію, але не можу сказати, що мріяв святкувати на самоті на стадіоні, а потім просто поїхати додому. Втім, зараз ми не можемо нічого змінити. Навіщо турбуватися про те, що ми не в силах змінити? Настане день, коли життя повернеться до норми.

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Коли хтось знайде вакцину, рішення проблеми, коли рівень інфікування буде нульовим або нижче. Такий день обов'язково настане, і тоді ми зможемо відсвяткувати. Навіть якщо це буде 12 або 13 тур наступного сезону, і ми захочемо відсвяткувати – хто нас зупинить? У нас як і раніше буде трофей, а потім ми можемо проїхати по місту на автобусі. Чесно кажучи, мені байдуже, якщо хтось подумає, що ми божевільні", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпулю буде достатньо двох перемог у поточному розіграші АПЛ, щоб гарантувати собі золоті медалі незалежно від результатів Манчестер Сіті.

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