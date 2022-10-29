"Зрозуміло, є розчарування від того, що ми доклали зусиль і не досягли однієї з цілей, які мали на сезон. Але все йде своєю чергою. Тепер у нас нова важлива гра, в якій ми повинні зосередитися на шляху, який ми пройшли від Севільї. Гадаю, у чемпіонаті справи команди складаються добре. Вона має свою ігрову ідентичність та залишається сильною.

Порту просто в небі збожеволів після фатальної драми Атлетіко – мадридці подарували "драконам" плей-офф ЛЧ

Я відчуваю, що ми повинні провести гарну гру проти Кадіса. Потрібно продовжувати працювати і віддавати всі сили. Так триває, відколи я тут працюю. Я не думаю ні про що, крім того, що попереду. "Мені байдуже, що про мене думають", – сказав великий іспанський письменник. Я думаю так само. Ніщо не закінчується сьогодні", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, посеред тижня Атлетіко розписав нічию з Байєром і втратив шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. У чемпіонаті "матрацники" йдуть третіми, маючи безпрограшну серію з 5 турів.

Атлетіко вилетів з ЛЧ з божевільним кінцем (пенальті після фінального свистка), Тоттенхем вийшов в 1/8 на кілька секунд