"Наша перемога у 2015 році була неймовірною. На нас мало хто ставив, але ми забили Барсі 4 голи на Сан-Мамесі. Ми повинні жити з цими думками – віра звертає гори.

Мессі визначився щодо участі в матчі за Суперкубок Іспанії, – журналіст

Тепер важливо те, що у нас є удача і можливість виграти титул для Більбао. Мені байдуже, чи зіграє Мессі. Ми знаємо про його потенціал, але у Барси є безліч інших гравців, які можуть йому допомогти. Ми будемо робити свою справу і влаштуємо їм складний матч. Якщо вони хочуть нас перемогти, то доведеться спочатку постраждати", – цитує Вільямса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Атлетік та Барселона розіграють Суперкубок Іспанії сьогодні, початок матчу о 22:00.

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