"Пенальті Бондаренка і Судакова? Не найприємніший момент. Я і їм про це сказав у роздягальні, може, навіть жорстко це було, що це неповага до суперника. У першу чергу, ми повинні поважати суперника, хто б це не був – Франція чи інша команда. Тим більше, рахунок не дозволяв таке робити.

Гравці збірної України U-21 зганьбились під час розіграшу пенальті – красномовна реакція Ротаня

Хлопці все зрозуміли. З одного боку, варто відзначити, що вони не побоялися. Скажімо, у мій час мені б за таке дали по голові. Це теж потрібно поважати, вони зімпровізували. Але потім голови схилили, зрозуміли, що це було неправильно. Думаю, ви скоро знову побачите цей розіграш. Щось мені підказує", – розповів Ротань в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, Судаков і Бондаренко спіжонили за рахунку лише 1:0 на користь України, але він протримався до фінального свистка.

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