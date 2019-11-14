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Борусія М придбала 16-річного американського захисника

07:30 259 Читать на русском
Борусія М придбала 16-річного американського захисника
Джозеф Скаллі / Твіттер ФК Борусія М

Скаути менхенгладбаської Борусії знайшли на американському футбольному ринку черговий талант.

Борусія з Менхенгладбаха на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер оголосила про підписання угоди з 16-річним захисником американського клубу Нью-Йорк Сіті Джозефом Скаллі. Футболіст приєднається до свого нового клубу на початку 2021 року, коли досягне повноліття.

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В активі Скаллі вже є матчі за першу команду Нью-Йорк Сіті – в основному складі він дебютував у віці 15 років.

До слова, Борусія М після 11 турів лідирує в таблиці чемпіонату Німеччини, набравши 25 очок.

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