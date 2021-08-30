Новим віце-президентом Руха став головний координатор компанії ONUR GROUP UKRAINE Емре Караахметоглу, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

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"Надзвичайно приємно потрапити у таку велику дружню сім’ю під назвою Рух. Наша компанія завжди підтримувала і продовжує підтримувати різні види спорту. Один з них – це футбол. Вже дуже давно знайомий з Григорієм Козловським. У нього дуже великі плани щодо розвитку клубу. Будується сучасна велика футбольна Академія. У клубі є дуже хороший та кваліфікований менеджмент. У Руха величезні перспективи. Нашій компанії дуже приємно бути частинкою цього проекту.

Щодо моєї нової посади віце-президента, то сміливо можу сказати, що мені дуже приємно посісти таку посаду. Це вперше у моєму житті я став віце-президентом футбольного клубу. Для мене це велика честь", – сказав Караахметоглу під час своєї презентації.

Нагадаємо, менеджмент львівського клубу відтепер складають два віце-президенти (Олександр Пан та Емре Караахметоглу) та три директори (генеральний – Ігор Дедишин, спортивний – Володимир Лапіцький і виконавций – Ростислав Пузанський).

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