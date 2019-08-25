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Менеджер Гента дав однозначну відповідь щодо ймовірного трансферу Яремчука в один з італійських клубів

11:39 1241 Читать на русском
Менеджер Гента дав однозначну відповідь щодо ймовірного трансферу Яремчука в один з італійських клубів
Роман Яремчук / фото із соцмереж

Технічний директор Гента Мішель Луважі заявив, що клуб не планує продавати українського нападника Романа Яремчука.

"Інтерес до Яремчука з Італії? Можу запевнити, що Гент не має жодним намірів відпускати цього виконавця.

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З Діланом Бронном ситуація інша. Ми хочемо зберегти його, але завжди є клуби, які панічно можуть запропонувати певні суми, від яких гравець та клуб не зможуть відмовитися", – цитує Луважі voetbalprimeur.be з посиланням на Tele Radio Stereo.

Нагадаємо, Яремчук потужно розпочав сезон, забивши 6 голів у 8 матчах за Гент. За інформацією італійської преси, у послугах 23-річного нападника збірної України зацікавлені обидва римські топ-клуби – Рома та Лаціо.

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Теги
Українці за кордоном Лаціо Лаціо Рома Рома Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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