"Звільнення і призначення тренерів – це, як і трансфери, повноваження президента. Але ніхто не розглядає питання звільнення головного тренера. В нас є чинний контракт. Нас влаштовує його ефективність. Шовковський виграв чемпіонат України з командою. І ми переконані, що в цьому сезоні доведе, що це була невипадковість.

Головний тренер і його тренерський штаб докладають всіх своїх зусиль, щоб команда досягала результатів. При цьому, якщо у головного тренера виникають будь-які ідеї, побажання щодо покращення, яке від нас залежить, ми постійно це робимо. Ми підтримуємо його в цьому", – заявив Бріф у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Динамо розпочинало євросезон у кваліфікації Ліги чемпіонів, але в підсумку звалилося до основного етапу Ліги конференцій. У чемпіонаті України останнім часом також застій – три поспіль нічиї киян дозволили Шахтарю вискочити на перше місце.

