– Пригадую, як невдовзі після завершення кар'єри гравця ви мені сказали, що мрієте попрацювати тренером в українському футболі. Виходить, мріям судилося збуватись?

– Це дійсно так: моя мрія збулася. І я дуже радий, що повернувся в Україну. Можу сказати, що після трьох років, які минули з моменту мого від'їзду з країни, мене в Ужгороді зустріли, як Гвардіолу.

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Навіть не можу висловити словами, наскільки це приємно, коли тебе так зустрічають! Це проявлялось у доброті, щирості та увазі з боку людей, які мене зустріли. Якщо ж мені ще й досягти такого результату, як у Гвардіоли, то все буде ідеально, – цитує Любеновіча UA-Football.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу останнім у турнірній таблиці УПЛ, набравши лише 6 очок (має один матч в запасі).

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