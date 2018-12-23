"Мене зачепили слова президента", – Вернидуб розповів, чому вирішив залишитись у Зорі попри заяву про відставку

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб, який був за крок до відходу з команди, розповів, чому вирішив залишитись у луганському клубі.

"Ситуація з заявою про відставку після матчу Ліги Європи проти РБ Лейпциг? Це було в роздягальні, я всім подякував за гру. Доля несправедливо до нас повертається. Гру непогану показали, зрівняли, вийшли вперед. Але останні хвилини, кінцівка, заробили цей пенальті. Було важко. Я сказав хлопцям, що ніякої провини з їх боку не бачу. Це моя провина як головного тренера – я відповідаю за результат.

Я давав обіцянку президента після гри з Брагою, що ми вийдемо в групу. Сказав, що потрібно приймати якесь рішення – потрібно щось змінювати. У нас не дуже добре йшли справи в Прем'єр-лізі, програвали, внічию грали. Моє рішення могло дати поштовх хлопцям. Це їм прямо в очі сказав.

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Якщо щось не виходить, краще я піду і це дасть імпульс, що їм потрібно зібратися і виправляти становище в чемпіонаті. Хлопці сказали, що я гарячий. Потрібно охолонути, подумати. Вони хотіли, щоб я залишився. Ми тоді летіли до Києва на гру з Арсеналом, я повинен був зустрітися з президентом і все конкретно вирішити. Рафаїлов мені ще в автобусі говорив заспокоїтися, переспати. Але для себе в той момент я бачив, що точно піду і мене ніщо не зупинить.

Мене зупинила розмова з президентом. Він мені такі слова сказав. Може, вони мене і образили: "Негоже головному тренеру в таку важку хвилину йти. Простіше простого зробити такий крок і залишити команду без тренера. Для команди це може бути ще гірше".

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Мене це зачепило. Я сказав, що якщо він далі готовий мене терпіти і довіряти, зроблю все. Як мінімум до зими я відпрацюю і зроблю все, щоб змінити місце, на якому ми були. Думаю, це допомогло і хлопцям. Ми стабілізували склад, не почали розриватися на два фронти, почали рухатися вперед і набирати очки", – цитує Вернидуба Tribuna.