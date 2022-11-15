"Коли прийшов Де Дзербі, мене також іноді виганяли з поля. Доходило до того, що мене вже починали шантажувати. До мене підходив асистент Де Дзербі й казав: "Якщо ти його поважаєш, то покинь зараз поле". Зважаючи, як я до нього ставився і ставлюся, то доводилося йти.

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Було сумно, коли Де Дзербі пішов із Шахтаря. Не все ми сказали, що могли сказати разом. Він дуже добре до мене ставився. "Або я виведу Мудрика на новий рівень, або я не тренер", – ці його слова багато про що говорять.

Досі підтримую зв'язок з Де Дзербі. Так, він кличе у Брайтон, але там не лише зі мною потрібно спілкуватися", – сказав Мудрик в ефірі YouTube-каналу Влади Седан.