"Мене вже нудить від цієї ситуації": Ліппі закликав Італію не боятися відновлення футболу

Легендарний екст-тренер збірної Італії Марчелло Ліппі вважає, що найгірші жахи коронавірусу вже позаду.

"Мене вже нудить від цієї ситуації, вона дійсно дратує мене. Щодня ми чуємо, що ми всі разом, але потім кожен робить те, що хоче, як на науковому, так і на політичному рівні. Ми в 2020 році, ми можемо відправити зонди на Марс, але ми не можемо знайти вакцину від коронавіруса?

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Чому б нам не дозволити футболу відновитися? Ситуація вже не така, як два місяці тому, коли ми були зруйновані цим цунамі, тепер вірус втратив силу, і лікарні можуть самоорганізуватися. У футболі стільки демагогії. Це величезна індустрія, і до неї потрібно ставитися саме так", – наводить слова Ліппі Football Italia.

Нагадаємо, Серія А вже оголосила дату повернення матчів – 13 червня. Сьогодні (16 травня) сезон відновила Німеччина.

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