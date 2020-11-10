"Звичайно, був провальний старт. Не очікували такого. Є причини. Всі критикують мене – і правильно роблять, тому що немає результату. Я до цього ставлюся нормально. Ми повинні були виходити з цієї групи. Ніяких відмазок не буде – відповідальність за результат виключно на мені.

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Але я зосереджений на підготовці футболістів, на розумінні гри національної збірної – це головне завдання для мене. А негайний результат, щоб вийти і виграти, але щоб через деякий час гравці пропали... Це неправильно. Мені важливіше, щоб гравці росли в ціні і ставали футболістами високого класу", – сказав Ротань в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, за два тури до фінішу відбіркового турніру Україна достроково втратила шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2021. Проте на наших футболістів все ж очікують протистояння з командами Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

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