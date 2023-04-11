"Моурінью начхати на футбол. Це відстій, як і те, в який він футбол грає зі своїми командами. Я посварився з Ліваєю, ми про все поговорили, а за два дні стали друзями, як раніше. Мама навчила мене нічого не боятися, і я сперечався із 30 тисячами людей.

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Скажи своєму шпигунові, що там було двадцять людей, які стали на шляху, і між мною та Ліваєю не було фізичного протистояння. Вони мене не били. Скажи своєму кролику, що він розповідає тобі лайно. Мене у житті ніхто не бив. Може, мені пощастило, але я ніколи нічого і нікого не боявся", – цитує гравця Marca.

Нагадаємо, що Моурінью, відповідаючи на критику зі сторони колишнього нападника, натякнув, що під час виступів Кассано за Інтер, він побився з Марко Ліваєю.

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