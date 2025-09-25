Головний тренер Жирони Мічел стурбований травмою Донні ван де Беека і ще не чекає на полі Віктора Циганкова.

"У Донні ван де Беека травма ахіллового сухожилля, він перебуває під наглядом лікарів. Незабаром буде офіційне повідомлення про його стан.

Я не мав часу говорити про трансфер, щоб замінити ван де Беека. Три матчі за шість днів вимагають зосередженості на роботі, але з керівництвом спортивного відділу я не розмовляв. Мене турбує травма ван де Беека, бо він виходив на свій найкращий рівень. Ми всі стурбовані.

Наразі ніхто з травмованих не повертається до складу. Про Циганкова ми вже казали, що все залежить від його відчуттів, так само як і про Абеля Руїса. Щодо Давіда Лопеса та Лемара, вони мають дотримуватися строків відновлення, і все йде добре", – цитує Мічела Marca.

Нагадаємо, Владислав Крапивцов наразі перебуває у розташуванні збірної України U-20, яка має зіграти ЧС.

Жирона у п'ятницю, 26 вересня, зіграє з Еспаньйолом у сьомому турі Ла Ліги.

