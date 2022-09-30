"Якою буде перемога України? Дуже сподіваюся, що яскравою. Я вже пообіцяв своїм гравцям три дні вихідних, коли оголосять перемогу, незалежно від календаря змагань. Тож мене теж три дні не шукайте.

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Не так уже й багато? Футболісти щодня тренуються, і три дні для них як відпустка, а її треба заслужити. Тому три дні – це залізно, а там уже як піде", – сказав Дулуб у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Львів після 4-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на десятій сходинці, маючи у своєму активі 4 очки.

Львів у компенсований час вирвав перемогу над Минаєм, граючи у меншості й втративши двох гравців через травми