"Мене три дні не шукайте": Дулуб розповів, як Львів святкуватиме перемогу України у війні з Росією
Головний тренер "містян" Олег Дулуб зізнався, що у влаштує своїм граввцям міні-відпустку після розгрому окупантів.
"Якою буде перемога України? Дуже сподіваюся, що яскравою. Я вже пообіцяв своїм гравцям три дні вихідних, коли оголосять перемогу, незалежно від календаря змагань. Тож мене теж три дні не шукайте.
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Не так уже й багато? Футболісти щодня тренуються, і три дні для них як відпустка, а її треба заслужити. Тому три дні – це залізно, а там уже як піде", – сказав Дулуб у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Львів після 4-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на десятій сходинці, маючи у своєму активі 4 очки.
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