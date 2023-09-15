"Мені смішно. Ви (прим. журналісти) мене так лаєте – і раптом я номінований на The Best! Це приголомшливо. Схоже на анекдот.

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Це заслуга команди, я не надаю великого значення такому. Коли сам грав – теж не надавав. Річ у тому, що колективний успіх у пріоритеті. Головні герої тут – футболісти. Я не надаю цьому великого значення, але іноді мені стає смішно", – цитує наставника каталонців Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що на приз найкращому тренеру року, окрім Хаві, претендують Пеп Гвардіола, Сімоне Індзагі, Ангелос Постекоглу та Лучано Спаллетті.

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