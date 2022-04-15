"Коли твій друг хворіє, ти одразу їдеш його відвідати. Приїхати в Україну і підтримати вас у цій війні – це найменше, що я міг зробити.

Павелко: Це не війна, а психічне безумство проти нашої держави навали тупих виродків

Якщо ти не живеш в Україні, тобі важко уявити всю трагічність лиха, яку наробила тут війна. Те, що розповів та показав мені Андрій Павелко, мене шокувало. Тепер моя місія – розповісти про цю агресію у Європі. Усім, хто досі цього не усвідомив", – сказав Баранка у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, чемпіонат України повинен був відновитися 25 лютого, однак днем раніше Росія підло увірвалася на наші території і розв'язала війну.

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