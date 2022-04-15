"Мене шокувало те, що показав Павелко": Баранка зізнався, чому повернувся в Україну навіть під час війни
Глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка вважає своїм обов'язком допомогти Україні в скрутний час.
"Коли твій друг хворіє, ти одразу їдеш його відвідати. Приїхати в Україну і підтримати вас у цій війні – це найменше, що я міг зробити.
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Якщо ти не живеш в Україні, тобі важко уявити всю трагічність лиха, яку наробила тут війна. Те, що розповів та показав мені Андрій Павелко, мене шокувало. Тепер моя місія – розповісти про цю агресію у Європі. Усім, хто досі цього не усвідомив", – сказав Баранка у коментарі Футбол NEWS.
Нагадаємо, чемпіонат України повинен був відновитися 25 лютого, однак днем раніше Росія підло увірвалася на наші території і розв'язала війну.
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