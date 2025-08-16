– Сергію, ти забиваєш у другому турі поспіль. До того так багато не забивав. Скажи чесно, зараз більше вже тренуєш удар? Артем Федецький хвалить твою гармату. Каже, якщо гармата є, чому не бити?

– Дякую за привітання. Треную, на тренуваннях залишаюся, пробиваю по воротах. Як кажуть, кожен футболіст грає на своїх сильних якостях. Є удар – треба бити. Без ударів голів не буває. Бачите, Боженька допомагає. Дякую Богу і Збройним силам України за те, що ми в такий час займаємося улюбленою справою.

– Минулого разу ви казали, що Олександр Антоненко забороняв вам у таких ситуаціях пробивати. Цього разу тренер щось говорив?

– Ні. Я сказав хлопцям, що впевнений: візьму м'яч і заб’ю. Чесно, було якесь натхнення. Розумів – впевненість 100%, що заб'ю. Хлопці кажуть: "Ну нехай, він впевнений". Забив – і всі питання зняті. Взяв на себе відповідальність у вирішальний момент – і забив.

– Ви підійшли до м'яча вже з думкою бити, без варіантів на подачу?

– Так. Мене ще рефері запитав: "Сух, будеш бити?" Кажу: "Так, ніяких подач, нічого не буде. Ударна позиція – треба бити".

– Що команда сказала після матчу?

– Найголовніше, що команда перемогла. Пацани ще не привітали, бо ще не дійшов до роздягальні. Думаю, привітають. Тренер сказав, що дає два дні вихідних – це вже якесь привітання від тренерського штабу. З хлопцями посидимо, поговоримо, обговоримо моменти. Будемо рухатися далі. Вся гра попереду, лише три тури пройшли. Не треба зупинятися – тільки вперед і працювати над собою, – цитує Суханова прес-служба Оболоні.

Нагадаємо, Оболонь перемогла Рух з рахунком 2:1 і набрала сім очок. Суханов забиває у другому матчі поспіль за "пивоварів".

