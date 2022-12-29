"Наші "Мальдівські канікули" добігають кінця. Ми класно відпочили з сім'єю та друзями, вперше пірнали з дітьми у відкритому океані, за черепашками.

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Наші мами встигли перевірити всю барну карту та визначитися з улюбленими коктейлями, а ще їм подарували два пророслі кокоси, тож, якщо побачите у Запоріжжі та Вишгороді пальми – це ми. Марго вигуляла всі купальники, і мій фаворит – купальник тренера з плавання.

Ну а мене прозвали "книжковий хробак", бо за два тижні прочитав усі книги, які взяв із собою. Дякую, Мальдіви", – написав Степаненко Instagram.

У нинішньому сезоні УПЛ Степаненко провів 13 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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