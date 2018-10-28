"Мене прооперували, проходжу курс реабілітації": ветеран українського футболу подякував усім, хто його рятував

Екс-нападник збірної України Юрій Мартинов, який потребував хірургічного втручання, близький до одужання.

Минулого року "Футбол 24" ініціював збір коштів на операцію Юрія Мартинова, у якого виявили післятравматичний правобічний коксартроз. Попередньо операцію планували провести у Львові, однак згодом прийняли рішення звернутися до медиків у рідному місті Юрія Петровича, Херсоні.

"Передусім хотів би подякувати всім тим людям, які допомогли мені у скрутний момент, – каже Юрій Петрович у розмові з "Футбол 24". – Для мене ця операція була дуже необхідною і важливою. Я щиро розчулився від кількості пожертв. Зовсім невідомі люди надсилали мені по 100, 200 та 500 гривень. Надзвичайно вдячний кожному. Не хотів би виділяти когось конкретно. Вважаю, що це спільна справа, яку зробила вся українська футбольна громадськість загалом. Також дякую "Футбол 24" за те, що сповістили про мою проблему і допомогли у її вирішенні".

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"Зараз проходжу процес реабілітації. Недавно провели операцію і лікарі оцінюють виконану роботу доволі позитивно. Все йде за планом і, сподіваюся, найближчим часом я зможу позбутися будь-яких засобів, які виконують функції опори. Вірю у те, що зможу ходити самотужки. Все це стало можливим завдяки допомозі сотень людей з усіх куточків нашої країни. Це дуже надихає і додає наснаги. Тепер у мене величезне бажання повернутися до роботи, адже я занудьгував за нею. Мені подобається навчати дітей футболу, це приносить мені справжнє задоволення", – резюмував Мартинов.

Нагадаємо, Юрій Мартинов зіграв один матч за збірну України 25 березня 1995 року в рамках відбіркового циклу на чемпіонат Європи 1996 року зі збірною Хорватії. Тоді його було викликано до головної команди країни з першолігової Зірки. За свою кар’єру він виступав за Кристал (Херсон), Нафтовик (Охтирка), Варту (Познань, Польща), Меліоратор (Каховка), Сіріус (Жовті Води), Зірку (Кропивницький) та СК Миколаїв.

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