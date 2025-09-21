Нещодавно Артем Кравець дав інтерв'ю Ігорю Бурбасу, у якому розповів про корупцію у клубній академії "біло-синіх". В Динамо відреагували на заяву Кравця, заявивши, що співпраця з ним припинена назавжди.

Після скандального інтерв'ю екс-футболіст звернувся до вболівальників Динамо у своєму Instagram.

"Люди, ви просто неймовірні. Дякую вам за всі коментарі та повідомлення в дірект. Мене не почули у структурі Динамо, але мене почули у його серці – мене почули ті, хто його справді любить. Вдячний кожному", – написав Кравець.

Нагадаємо, що Артем Кравець був радником Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Однак у серпні стало відомо, що колишній нападник покинув клуб.

