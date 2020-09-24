"Напевно, я все-таки повинен був опинитися в Києві. Коли грав у ФК Харків, мені надійшло дві пропозиції – від Шахтаря і Динамо. Я сидів у кабінеті президента ФК Харків Віталія Данилова, і у мене було десять хвилин на роздуми. Я вибрав Шахтар попри те, що в той час Динамо було більш впізнаваним брендом, ніж "гірники". Перехід пройшов блискавично. Наступного дня я вже був в Донецьку, пройшов медобстеження і підписав контракт.

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Не можу сказати, що перехід в Динамо був помилкою. Це був радше спонтанний перехід, можливо, трохи необдуманий. Але мене переконав Сергій Станіславович Ребров, сказав, що я йому потрібен. У мене було кілька варіантів продовження кар'єри після того, як ми не домовилися по новому контракту з Шахтарем. Інші варіанти називати вже немає сенсу. Я вибрав Динамо", – наводить слова Гладкого Dynamo.kiev.ua з посиланням на інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо підписало форварда Шахтаря влітку 2016 року на правах вільного агента. Гладкий провів за киян лише 8 матчів, голами не відзначався.

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