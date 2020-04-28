"Мене не існувало для тренера": Самбрано розкритикував Динамо та не хоче згадувати період в Україні

Захисник Бока Хуніорс не надто схвально відгукнувся про період перебування в Динамо, за яке так і не зіграв жодного офіційного поєдинку.

За словами перуанця, він банально не отримав від тренерського штабу жодного шансу проявити себе.

"В Україні мене не існувало для тренера. Він не дивився на мене і не вітався зі мною. Я досі не можу зрозуміти, чому. Вони ніколи не були зі мною прямими – ні тренер, ні керівники. Але зараз це закінчено, не хочу озиратися назад.

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Граючи в Європі, я завжди був фанатом Бока Хуніорс і стежив за командою. Розумію, що мої партнери по команді переважають мене, але я готовий працювати, щоб заробити місце у складі", – цитує Самбрано RPP.Pe.

Нагадаємо, перуанець перейшов у Динамо на початку 2018 року, але так і не провів за першу команду жодного матчу. Віддавався в оренду Базелю, а у січні 2020-го був проданий у Бока Хуніорс, з яким вже став чемпіоном Аргентини.

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