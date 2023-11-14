Головний тренер Барселони Хаві підтвердив, що на гравців впливає критика, яку вони отримують від преси.

"Преса впливає на команду, гравці напружені через весь цей негатив. Так, Барселона переживає не найкращий момент.

Лєвандовскі виправдався за конфлікт із зіркою Барселони й звинуватив ЗМІ: "Іспанська преса живе подібними ситуаціями"

На мене критика не впливає. Я не граю у футбол, не нервую. Мене називали раковою пухлиною Барселони, коли я виходив на поле, а тепер я треную команду. Саме про це сказав гравцям у перерві матчу проти Алавеса.

Футболісти заслуговують на повагу. Ми були не найкращі, але виграли гру, яка розпочалася для нас погано", – цитує Sport наставника каталонців.

Нагадаємо, що після поразки від Шахтаря (0:1) в Лізі чемпіонів та невдалої гри проти Алавеса іспанська преса розкритикувала Барселону.

Рекорд Салаха, джокер Депортіво, особливий вечір Кайзерслаутерна – усі хет-трики з лави запасних у Лізі чемпіонів