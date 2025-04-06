Перед манкуніанським дербі проти Манчестер Юнайтед наставник "містян" Пеп Гвардіола відповів чи загрожувала йому відставка після останніх негативних результатів команди.

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"Мене могли звільнити в будь-якому іншому клубі вже давно, мабуть. Нам важко грати матчі кожні три дні. У минулому, коли ми багато перемагали, у нас не було так багато травмованих, але ми справлялися з будь-якими проблемами.

Цього сезону не зміг достатньо допомогти команді. Я не зміг знайти достатньо правильних рішень. Раніше я казав після поразок хлопцям: "Це крок, який ви повинні зробити, щоб набратися досвіду. Хороші моменти для нас ще настануть". Але в цьому сезоні моїх слів замало", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Манчестер Сіті йде на 5 місці в турнірній таблиці АПЛ після 30 турів та ризикує не потрапити в зону ЛЧ.

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