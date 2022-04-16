Колишній гравець збірної України Едуард Цихмейструк зізнався, що всі спортивні нагороди, здобуті ним у Росії, перестали мати для нього будь-яку цінність.

"У професійному плані – це досягнення, але зараз мене дратує ця символіка. Я не можу сприймати це інакше.

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Моє спілкування зі знайомими з Росії почало зменшуватися ще з 2014 року. Раніше ми їздили на турніри до Москви, перетиналися на змаганнях у Туреччині. Потім все", – сказав Цихмейструк у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Едуард з 2001 по 2002 роки захищав кольори московського Спартака, з яким став чемпіоном та бронзовим призером російської першості.

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