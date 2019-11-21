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Мене дивує місце Карпат в турнірній таблиці УПЛ, – Вісенте Гомес

21:56 105 Читать на русском
Мене дивує місце Карпат в турнірній таблиці УПЛ, – Вісенте Гомес
Вісенте Гомес / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес поділився своїми очікуваннями від матчу 15-го туру УПЛ проти Карпат.

 

"Не сумніваюся, нас очікує дуже складний матч. Карпати дуже серйозно укомплектовані, так що їх низьке місце в турнірній таблиці викликає у мене подив. Але вони покращують свій стиль від матчу до матчу, вони створять нам чимало проблем.

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Особлива мотивація моїм гравцям на цей матч не потрібна. Якби я мав налаштовувати їх на кожен матч, у нас були б серйозні проблеми. А так кожен футболіст усвідомлює важливість зустрічі та проявить себе найкращим чином", – сказав Гомес в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, матч Карпати – Олімпік відбудеться в неділю, 24 листопада, у Львові. Початок – о 14:00. Наразі "зелено-білі" посідають 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, Олімпік – на 7-му.

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Карпати - Олімпік Карпати Карпати Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес
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