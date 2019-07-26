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Менді зазнав травми – новачок Реала пропустить старт сезону

11:31 161 Читать на русском
Менді зазнав травми – новачок Реала пропустить старт сезону
Ферлан Менді / Reuters

Французький латераль Ферлан Менді зазнав пошкодження під час літніх зборів мадридського гранда.

Захиснику діагностували м'язову травму бедра, повідомляє AS.

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На відновлення Менді знадобиться щонайменше 3-4 тижні, що означає закінчення міжсезонної підготовки для нього. Також новачок "вершкових" пропустить матч першого туру Ла Ліги проти Сельти (17 серпня). Втім, вже до наступної гри проти Вальядоліда (24 серпня) француз може бути готовим.

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Нагадаємо, трансфер Менді з Ліона коштував "вершковим" орієнтовно 50 млн євро.

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Іспанія Ферлан Менді Ферлан Менді Реал Мадрид Реал Мадрид
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