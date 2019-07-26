Менді зазнав травми – новачок Реала пропустить старт сезону

Суперкубок України — 12:50 145
-
Циганков повернувся у загальну групу Динамо перед матчем проти Шахтаря – троє інших гравців не тренуються з командою
-
Динамо офіційно презентувало Караваєва і Кадірі – Хацкевич розповів про перші враження від роботи з новачкамиУкраїна — 11:57 391
-
Динамо, Зоря, Десна і СК Дніпро-1 отримали листи від УПЛ з проханням підтримати телепул – відмова принесе чималі збиткиУкраїна — 08:27 1625
-
На Озіла напали двоє людей з ножем – Колашинац вибіг захищати одноклубника з голими рукамиАнглія — 07:30 3656
-
Зоря перемогла Будучность у Лізі Європи: підтвердження класу луганців, вдалий дебют Скрипника та проблеми при стандартахЛіга Європи — 02:30 4983