Менді залікував попередню травму та був готовий повернутися на поле. Карло Анчелотті планував вперше в сезоні використати Ферлана в поєдинку з Сельтою минулого вікенду. Однак у француза знову виникли проблеми з м'язами.

Спершу вважалося, що це не велика проблема, а просто тимчасовий дискомфорт. Але медики з'ясували, що Менді доведеться пропустити ще три тижні, інформує Marca.

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Ферлан зможе зіграти за Реал вже після міжнародної паузи – 17 жовтня проти Атлетіка. У матчах з Валенсією, Мальоркою, Вільяреалом, Шерифом і Еспаньйолом мадридці змушені обійтися без основного лівого захисника.