Перемога над Ліллем з рахунком 2:0 стала 14-им сухим поєдинком (з 18 загальних, – прим.) для Менді у матчах Ліги чемпіонів, що дозволило йому увійти в історію турніру.

Комфортна перемога лондонців у відеоогляді матчу Челсі – Лілль – 2:0

Як повідомляє Opta, воротар має найбільший процент матчів без пропущених голів серед голкіперів, які зіграли більше 5 зустрічей у турнірі – 78%.

Додамо, що Менді провів 29 матчів за Челсі у цьому сезоні, в яких 14 разів втримав ворота на замку та пропустив 19 м'ячів загалом.

Челсі переміг Лілль у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – лондонці зробили вагому заявку на чвертьфінал