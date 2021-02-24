Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді не може без пригод за межами футбольного поля.

Француз у поточному сезоні майже не грає, проте завжди "відзначається" безглуздими витівками. Цього разу Менді піймали за кермуванням автомобіля без водійського посвідчення та документу про страхування, інформує The Sun.

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Інцидент трапився ще 15 лютого. Поліція Чешира зупинила розкішний Lamborghini Менді і попросила документи. Як виявилося, захисник Манчестер Сіті не обтяжував себе зайвими папірцями і був змушений сплатити штраф на суму 1000 фунтів. Італійський суперкар вартістю 475 тисяч фунтів вирушив на штрафстоянку.

Додамо, що Менді провів лише 12 матчів у поточному сезоні, програвши Олександру Зінченку конкуренцію за місце лівого захисника Ман Сіті.

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