Другого лютого відбулося попереднє судове слухання справи французького футболіста. Наступне заплановане на 11 березня, власне суд – на 25 липня, повідомляє L'Equipe.

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Джерело повідомляє, що у залі суду була присутня одна із ймовірних жертв Менді. Окрім того, Бенжамену висунули іще одне звинувачення у зґвалтуванні. Загальна кількість його можливих злочинів зросла до десятка, вісім із них – зґвалтування. Раніше повідомлялося, що жертвами насилля футболіста стали п'ять різних жінок.

До слова, Манчестер Сіті відсторонив свого гравця від тренувального процесу та утримується від будь-яких коментарів на час розгляду справи. У минулому сезоні Менді провів 20 матчів, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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