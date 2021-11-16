27-річного француза звинувачують ще у двох зґвалтуваннях, повідомляє Daily Mail. Тепер загальна кількість таких епізодів зросла до шести.

Менді залишиться у в'язниці – суд відхилив клопотання про звільнення під заставу

Менді перебуває у в'язниці із серпня цього року і залишиться під вартою, як мінімум, до 24 січня. Обвинувачення висувають чотири жінки, яким більше 16 років. Вони стверджують, що ставали жертвами Бенжамена з жовтня 2020-го.

До слова, Манчестер Сіті відсторонив свого гравця від тренувального процесу та утримується від будь-яких коментарів на час розгляду справи. У минулому сезоні Менді провів 20 матчів, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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