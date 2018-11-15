Менді вилетів через травму до кінця року – Зінченко зможе частіше грати за Ман Сіті, вболівальники довіряють українцю

Прямий конкурент Олександра Зінченка Бенджамін Менді отримав чергову важку травму. Українець тепер навряд чи покине Манчестер Сіті взимку, він може отримати більше ігрового часу від Хосепа Гвардіоли. Прихильники "містян" на це розраховують.

Бенджамін Менді знову вибув на тривалий період через травму. Француз мав проблеми з лівим коліном, які потребували хірургічного втручання. Фулбек на початку тижня покинув розташування збірної Франції та відправився в Барселону, де обстеження показало, що потрібно лягати під ніж.

Операцію вчора ввечері успішно провів добрий друг Хосепа Гвардіоли – відомий лікар Рамон Кугат, який лікував Менді у минулому сезоні, коли в нього були великі проблеми з правим коліном. Через ту травму Бенджамін зіграв лише в 7 матчах АПЛ 2017/18. Цього разу пошкодження менш серйозне.

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"Друге коліно заздрило, але операція пройшла добре. Зараз все в порядку. Народ, я скоро повернуся. Ви просто поки що знайдіть іншого капітана для Fantasy на декілька матчів", – у своєму стилі з гумором прокоментував операцію в Instagram Менді. До речі, його несерйозна поведінка неабияк дратує Гвардіолу.

Як повідомляє Sky Sports, Менді точно пропустить залишок 2018 року. Відновлення займе понад 2 місяці, тому француза слід очікувати на полі на раніше січня. Це болючий удар по Манчестер Сіті, адже 24-річний фулбек відіграє дуже важливу роль у тактичних побудовах Хосепа Гвардіоли. На рахунку Бенджаміна вже 5 асистів у цьому розіграші АПЛ.

Водночас травма Менді відкриває нові можливості для Олександра Зінченка, який бореться за ігровий час на його позиції. У минулому сезоні саме після проблем зі здоров'ям Бенджаміна Пеп перевів українця на лівий фланг оборони, де той підміняв Фабіана Делфа та регулярно виходив в основі "містян".

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Аналогічна ситуація очікується тепер. Протягом літа та осені поширюються чутки про те, що Зінченко може покинути Манчестер Сіті у пошуках ігрової практики, однак травма Менді забезпечить її Олександру й на Етіхаді.

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Навряд чи Сіті ризикне проходити насичений зимовий графік з одним Делфом на лівому фланзі. Вболівальники клубу вже обговорюють, чи зможе Зінченко гідно закрити позицію. Ось найбільш "заплюсовані" коментарі у Twitter:

zinchenko masterclass incoming — (@DamCapone) 14 листопада 2018 р.

"Майстерклас Зінченка попереду".

If you're getting mad at Mendy over this then you need to sort yourself out. Wish him a speedy recovery and hope Delph and Zinchenko do as well as they did, or even better than last season — Axel (@Axel73J) 14 листопада 2018 р.

"Якщо ви гніваєтеся на Менді, заспокойтеся. Просто побажайте йому якнайшвидше відновитися і сподівайтеся, що Делф і Зінченко покажуть себе так добре, або навіть краще, ніж у минулому сезоні".

At least we’ll hopefully get to see more of Zinchenko now, hopefully he gets more game time as a result of this.



Hope Mendy has a speedy recovery aswell of course, hope to see him healthy again soon

https://t.co/xdcIWEDRjY — Jordan “MCFC” Cooper (@BlueManc2001) 14 листопада 2018 р.

"Принаймні тепер ми побачимо більше Зінченка, сподіваюся, він отримає більше ігрового часу у цій ситуації".

Delph and zinchenko more than capable - no need to buy, I'd be after Chilwell if they were tempted into the market though — Josh (@Joshwilko88) 14 листопада 2018 р.

"Делф і Зінченко більш ніж годяться, нікого не потрібно купувати. Якщо Сіті все ж вийде на ринок, я б хотів Чілвелла".

Zinchenko to become the next Kimmich. Save this tweet — Griffin (@GriffinKnaak) 14 листопада 2018 р.

"Зінченко стане новим Кімміхом. Скріньте".

I would sell Zinchenko in January and buy a proper left back. Yes Zin is good, but he won’t get minutes in CM role and he is not a left back. — Guardiolista (@Guardiolista01) 14 листопада 2018 р.

"Я б продав Зінченка в січні та купив справжнього лівого захисника. Так, Зінченко в порядку, однак він не отримає ігрового часу на позиції центрхава, і він все ж не лівий захисник".

i really hope to see Zinchenko Get some starts ! he's Solid. — Djamel Eddine (@djamel360) 14 листопада 2018 р.

"Я сподіваюся, Зінченко отримає декілька матчів у старті. Він надійний".