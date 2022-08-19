Менді висунули низку обвинувачень у зґвалтуванні. Одна з потенційних жертв розповіла історію спілкування з французом, повідомляє The Guardian.

Менді провів у в'язниці лише кілька днів – суд прийняв заставу, але взяв не лише гроші

За її словами, Бенжамен вихопив телефон, закрив її у кімнаті та сказав, що не випустить, поки вона перед ним не роздягнеться. Вона нібито казала, що не хоче займатися сексом, але футболіст Манчестер Сіті її змусив.

"Він говорив, що я занадто сором'язлива, але я йому чітко казала, що просто не хочу мати інтиму. А він почав розповідати, що переспав з 10000 жінок", – каже жінка.

Адвокат Менді презентував в судді записи, які жінка в той вечір залишала своїм друзям. Там проскакують фрази "буду трах*тися" і "якщо я колись завагітнію, то саме сьогодні".