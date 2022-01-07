Французький футболіст Бенжамен Менді чекатиме на розгляд своєї справи не за гратами.

Перебування у одній з найсуворіших в'язниць Англії, куди Менді перевели із СІЗО, тривало лише кілька днів. Адвокатам вдалося досягти виходу свого клієнта під заставу, повідомляє The Athletic. Наступне слухання заплановане на 24 січня.

Менді переведений у найсуворішу в'язницю Англії через побоювання за безпеку гравця

Розгляд його судової справи відбудеться щонайраніше у червні. До того часу Менді перебуватиме під домашнім арештом. Його пересування буде обмежене, доведеться дотримуватися правил комендантської години. Також для виходу під заставу футболісту довелося здати суду свій паспорт.

Наразі француза звинувачують у восьми злочинах проти п'яти різних жінок, у тому числі у семи випадках зґвалтування чотирьох жінок.

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