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Менді повернувся у Манчестер Сіті для проходження реабілітації

13:40 245 Читать на русском
Менді повернувся у Манчестер Сіті для проходження реабілітації
Бенжамен Менді / ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді повернувся у команду і буде відновлюватись після травми.

Бенжамен Менді зазнав травми коліна, переніс операцію та проходитиме процесс відновлення. Як повідомляє The Sun, футболіст вже повернувся у розташування Манчестер Сіті.

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Француз перебрався на Етіхад 2 роки тому з Монако, але за цей час більше лікувався, ніж грав, завдяки чому місце в основному складі зайняв українець Олександр Зінченко.

У 1 турі АПЛ "містяни" на виїзді розгромили Вест Хем (5:0).

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Бенжамен Менді Бенжамен Менді
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