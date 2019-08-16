Менді повернувся у Манчестер Сіті для проходження реабілітації

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді повернувся у команду і буде відновлюватись після травми.

Бенжамен Менді зазнав травми коліна, переніс операцію та проходитиме процесс відновлення. Як повідомляє The Sun, футболіст вже повернувся у розташування Манчестер Сіті.

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ

Француз перебрався на Етіхад 2 роки тому з Монако, але за цей час більше лікувався, ніж грав, завдяки чому місце в основному складі зайняв українець Олександр Зінченко.

У 1 турі АПЛ "містяни" на виїзді розгромили Вест Хем (5:0).