Менді повернувся до тренувань – захисник може дебютувати проти Вальядоліда

Захисник Реала Ферлан Менді повернувся до загальної групи та розпочав підготовку до матчу проти Вальядоліда.

Ферлан Менді відновився після травми та повернувся до тренувань, повідомляє Marca.

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Зазначимо, що Менді травмувався під часом передсезонного турне Реала в кінці липня, і з того часу перебував у лазареті. Очікувалось, що 24-річний гравець повернеться до тренувань у вересні, проте його відновлення завершилося швидше. Таким чином, захисник може дебютувати у складі мадридців проти Вальядоліда, за який виступає Андрій Лунін на правах оренди.

Нагадаємо, матч Реал – Вальядолід відбудеться 24 серпня, початок гри о 20:00.

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