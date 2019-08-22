toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Менді повернувся до тренувань – захисник може дебютувати проти Вальядоліда

10:11 178 Читать на русском
Менді повернувся до тренувань – захисник може дебютувати проти Вальядоліда
Ферлан Менді / AS

Захисник Реала Ферлан Менді повернувся до загальної групи та розпочав підготовку до матчу проти Вальядоліда.

 

Ферлан Менді відновився після травми та повернувся до тренувань, повідомляє Marca.

Азар відновлюється швидше, ніж очікувалось – бельгієць може дебютувати за Реал вже у третьому турі

Зазначимо, що Менді травмувався під часом передсезонного турне Реала в кінці липня, і з того часу перебував у лазареті. Очікувалось, що 24-річний гравець повернеться до тренувань у вересні, проте його відновлення завершилося швидше. Таким чином, захисник може дебютувати у складі мадридців проти Вальядоліда, за який виступає Андрій Лунін на правах оренди.

Нагадаємо, матч Реал – Вальядолід відбудеться 24 серпня, початок гри о 20:00.

Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІ

blog_ava
ПСЖ відхилив грандіозну пропозицію Реала – обмін Неймара на 100 мільйонів євро, Бейла, Хамеса та Наваса
09:28
2543
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Ферлан Менді Ферлан Менді Реал Мадрид - Вальядолід
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
45
хв
Еспаньйол
22:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук