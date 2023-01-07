Сенегальський голкіпер Едуар Менді мусив погодитися на операційне втручання після пошкодження.

Менді успішно переніс операцію на зламаному пальці, повідомляє офіційний сайт Челсі. Воротар отримав травму під час тренування раніше цього тижня.

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Едуар втратив місце в основі Челсі, показуючи нестабільний футбол у цьому сезоні. Кепа припустився помилки у топ-матчі з Ман Сіті, але залишиться в стартовому складі.

У Челсі переповнений лазарет. Броя, Канте, Джеймс, Маунт, Лофтус-Чік, Фофана та Чілвел травмовані, а на тижні отримали пошкодження Пулішіч і Стерлінг.

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