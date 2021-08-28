Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді ще тривалий час залишатиметься без футболу.

Менді постав перед судом вчора, 27 серпня, та був взятий під варту до наступного судового засідання, яке відбудеться 10 вересня, повідомляє BBC.

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Нагадаємо, Бенжамен Менді опинився у в'язниці за підозрою у 4-х випадках зґвалтування у період з жовтня 2020-го по серпень 2021 року.

До слова, француз є конкурентом Олександра Зінченка за позицію лівого оборонця у Манчестер Сіті. У минулому сезоні Менді відіграв 20 матчів за "містян", записавши до свого активу 2 голи та асист.

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