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Вінгер Карпат Мендес зазнав травми і вибув на тривалий термін

28 січня 23:59 181 Читать на русском
Вінгер Карпат Мендес зазнав травми і вибув на тривалий термін
Кевін Мендес / ФК Карпати

Півзахисник Карпат Кевін Мендес зламав ключицю та вибув на кілька місяців.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про травму півзахисника Кевіна Мендеса в контрольному матчі з Таразом.

Карпати перемогли у спарингу Тараз – новачок Хонгла дебютував за "левів"

За попередніми прогнозами, уругваєць зможе повернутись до загальної групи не раніше, ніж за 2-3 місяці. Вінгер зламав ключицю у спарингу проти Тараза.

Нагадаємо, інший вінгер Карпат Мар'ян Швед близький до переходу в шотландський Селтік.

Теги
Карпати Карпати Зимові збори Кевін Мендес Кевін Мендес
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