Видавництво "Фоліо" переклало біографію володаря "Золотого м'яча-2004" Forza gentile. La mia vita, il mio calcio, повідомляє офіційний сайт книговиробника.

Шевченко: Ліга чемпіонів дозволила мені підкорити Європу

Українська версія книги отримала назву "Шляхетна сила. Моє життя, мій футбол". Перекладом з італійської займалася Юлія Григоренко. Раніше вона переклала низку творів філософа Умберто Еко. У продаж мемуари Шевченка надійдуть у середині жовтня. Орієнтовна вартість книги – 340 грн.

Відзначимо, що мовою оригіналу біографія Шевченка вийшла в квітні. Фахівець написав її в співпраці з журналістом Алессандро Альчато.

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