Меморіал Віктора Баннікова: учасники та розклад матчів

Міжнародний турнір пам’яті Віктора Баннікова цього року відбудеться з 15-го по 19 серпня у чотирьох містах — Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон "Колос"), Щасливому ("Княжа Арена") та Обухові (МСК ім. В. Мельника).
У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль. Нашу країну представлятиме команда Володимира Єзерського (гравці не старші 2002 року народження).
XV Меморіал Баннікова
Група А
15.08.2018
|
Україна — Словаччина
|
Київ
|
18.00
|
Литва — Грузія
|
Обухів
|
18.00
16.08.2018
|
Україна — Литва
|
Київ
|
18.00
|
Грузія — Словаччина
|
Обухів
|
18.00
18.08.2018
|
Грузія — Україна
|
Київ
|
18.00
|
Словаччина — Литва
|
Обухів
|
18.00
Група B
15.08.2018
|
Туреччина — Латвія
|
Бориспіль
|
18.00
|
Ізраїль — Білорусь
|
Щасливе
|
18.00
16.08.2018
|
Ізраїль — Туреччина
|
Бориспіль
|
18.00
|
Білорусь — Латвія
|
Щасливе
|
18.00
18.08.2018
|
Білорусь — Туреччина
|
Бориспіль
|
18.00
|
Латвія — Ізраїль
|
Щасливе
|
18.00
19.08.2018
Матч за 7-е місце
Матч за 5-е місце
Матч за 3-є місце
Матч за 1-е місце