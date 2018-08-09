Меморіал Віктора Баннікова: учасники та розклад матчів

Міжнародний турнір пам’яті Віктора Баннікова цього року відбудеться з 15-го по 19 серпня у чотирьох містах — Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон "Колос"), Щасливому ("Княжа Арена") та Обухові (МСК ім. В. Мельника).

У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль. Нашу країну представлятиме команда Володимира Єзерського (гравці не старші 2002 року народження).

XV Меморіал Баннікова

Група А

15.08.2018

Україна — Словаччина Київ 18.00 Литва — Грузія Обухів 18.00

16.08.2018

Україна — Литва Київ 18.00 Грузія — Словаччина Обухів 18.00

18.08.2018

Грузія — Україна Київ 18.00 Словаччина — Литва Обухів 18.00

Група B

15.08.2018

Туреччина — Латвія Бориспіль 18.00 Ізраїль — Білорусь Щасливе 18.00

16.08.2018

Ізраїль — Туреччина Бориспіль 18.00 Білорусь — Латвія Щасливе 18.00

18.08.2018

Білорусь — Туреччина Бориспіль 18.00 Латвія — Ізраїль Щасливе 18.00

19.08.2018

Матч за 7-е місце

А4 — B4 Щасливе 15.00

Матч за 5-е місце

А3 — B3 Бориспіль 15.00

Матч за 3-є місце

А2 — B2 Обухів 15.00

Матч за 1-е місце