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Меморіал Віктора Баннікова: учасники та розклад матчів

13:02 121
Меморіал Віктора Баннікова: учасники та розклад матчів

Міжнародний турнір пам’яті Віктора Баннікова цього року відбудеться з 15-го по 19 серпня у чотирьох містах — Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон "Колос"), Щасливому ("Княжа Арена") та Обухові (МСК ім. В. Мельника).

У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль. Нашу країну представлятиме команда Володимира Єзерського (гравці не старші 2002 року народження).

XV Меморіал Баннікова

Група А

15.08.2018

Україна — Словаччина

Київ

18.00

Литва — Грузія

Обухів

18.00

16.08.2018

Україна — Литва

Київ

18.00

Грузія — Словаччина

Обухів

18.00

18.08.2018

Грузія — Україна

Київ

18.00

Словаччина — Литва

Обухів

18.00

Група B

15.08.2018

Туреччина — Латвія

Бориспіль

18.00

Ізраїль — Білорусь

Щасливе

18.00

16.08.2018

Ізраїль — Туреччина

Бориспіль

18.00

Білорусь — Латвія

Щасливе

18.00

18.08.2018

Білорусь — Туреччина

Бориспіль

18.00

Латвія — Ізраїль

Щасливе

18.00

19.08.2018

Матч за 7-е місце

А4 — B4

Щасливе

15.00

Матч за 5-е місце

А3 — B3

Бориспіль

15.00

Матч за 3-є місце

А2 — B2

Обухів

15.00

Матч за 1-е місце

Теги
імені Баннікова Турнір пам'яті Віктора Баннікова Збірна України U-21
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