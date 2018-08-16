Меморіал Баннікова: Україна U-17 перемогла Литву

Збірна України U-17 здобула перемогу над однолітками з Литви на Меморіалі Баннікова.

Юнацька збірна України U-17 провела другий матч на Меморіалі Баннікова. На цей раз суперником "жовто-синіх" була Литва.

Господарі турніру здобули перемогу з рахунком 3:1. У попередньому матчі українці переграли однолітків зі Словаччини.

У наступному поєдинку Україна зіграє проти Грузії. Матч заплановано на 18 серпня.

Меморіал Баннікова

Україна U-17 – Литва U-17 – 3:1