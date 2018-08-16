Меморіал Баннікова: Україна U-17 перемогла Литву

Збірна України — 21:02 1857
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Збірна України з міні-футболу вийшла в 1/4 Євро-2018, розгромивши за два дні Бельгію та Чорногорію
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Бордо – Маріуполь: стартові склади на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 20:24 1393
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Аякс – Динамо: Де Лігт і Хунтелар оцінили суперництво з Динамо в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 19:57 3198
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Кроос залишиться у збірній Німеччини до Євро-2020Німеччина — 19:49 107
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Динамо – Славія: Футбольна асоціація Чехії відреагувала на скандальну заяву Тврдика щодо Григорія СуркісаЛіга чемпіонів — 17:50 3825
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