Мемешев відзначився дебютним голом за Славію-Мозир та приніс перемогу своїй команді

Український хавбек Редван Мемешев відзначився дебютним голом у чемпіонаті Білорусі.

Відбувся поєдинок 3 туру чемпіонату Білорусі, де Дніпро приймав Славію-Мозир. У стартовому складі гостей на поле вийшли одразу 4 українців, серед яких і екс-гравець Карпат Редван Мемешев.

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На 48-ій хвилині Мемешев відзначився голом, зробивши рахунок у зустрічі 1:1. Хавбек вдало замкнув передачу партнера з кутового. Підсумковий рахунок матчу 2:1 на користь Славії-Мозир.

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До слова, це лише третя гра Мемешева за білоруську команду, колишнім клубом 25-річного футболіста був СК Дніпро-1, який хавбек покинув взимку.

Гол Мемешева з 1:23: