Мелікян знайшов собі новий клуб – майбутня команда екс-тренера Львова виступатиме у Лізі Європи

Колишній наставник Львова Єгіше Мелікян розповів про подальші тренерські плани.

"Через 2-3 дні вже приймаю команду. У мене є пропозиції, я сказав про це ще місяць тому. У мене було три пропозиції – я вже вибрав, куди йти.

Наставник Львова Цецадзе озвучив першочергові плани команди

Через 2-3 дні починаю офіційно працювати. У неділю вже перший матч. Умови у новому клубі у мене кращі. Туди, куди я їду – там Ліга Європи. Упевнений, що ми будемо брати участь. Це під силу команді, я це бачу. Аналізував команду вже 15 днів. Це буде у Вірменії", – сказав Мелікян у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 21 червня Єгіше Мелікян, який тренував Львів з жовтня 2019 року, разом зі своїм тренерським штабом покинув "синьо-золотих". Наступного дня команду прийняв 45-річний грузинський фахівець Георгій Цецадзе.

До слова, львів’яни посідають передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 22 пункти.

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