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Мелікян висловив невдоволення трансферною кампанією Львова – тренер анонсував підписання бразильського форварда

15 лютого 20:09 855 Читать на русском
Мелікян висловив невдоволення трансферною кампанією Львова – тренер анонсував підписання бразильського форварда
Єгіше Мелікян / фото з відкритих джерел

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів, що клуб продовжує роботу на трансферному ринку.

"Мене не влаштовує, що ще не на всіх позиціях є належна конкуренція. Ось чому селекційна робота ще не завершена.

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Зокрема, сподіваюся, що до стартового матчу весняної частини чемпіонату з Олімпіком ще підсилимося нападником з Бразилії. Ким саме, не питайте, він був з нами в Туреччині, справив хороше враження, зараз все в стадії оформлення трансферу. Тому коли Львів його підпише, то буду готовий поговорити про новачка більш конкретно", – цитує Мелікяна zbirna.com.

Нагадаємо, що під час зимової перерви в УПЛ Львів підсилився воротарем Пеньковим, захисниками Кравчуком, Клименчуком, Буськом та Бопесу, а також хавбеком Ходаковським.

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